Фильм «Развод» победил на Шанхайском международном кинофестивале

Фильм из Казахстана «Развод» режиссера Данияра Саламата признан лучшей картиной на 26-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). Церемония вручения награды киносмотра, «Золотого кубка», состоялась в субботу в Большом театре Шанхая, передает ТАСС. Работа также получила награду в номинации «Лучшая женская роль».

© кадр из фильма

Совместный российско-грузинский фильм — лента Бакура Бакурадзе «Снежинки в моем дворе» — получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» в разделе полнометражных фильмов. От России в кинофестивале участвовала также картина «Ручей, бегущий в горы» режиссера Александра Храмцова, которая вошла в раздел короткометражных анимационных фильмов.

В 2024 году в фестивале участвовали 50 кинолент из 29 стран и регионов мира. Среди победителей в различных номинациях оказались, в частности, фильмы из Китая, Ирана, Израиля и Японии.