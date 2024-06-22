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Эдди Мёрфи анонсировал пятую часть «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Недавно Эдди Мёрфи пообщался с представителями издания Variety. В ходе разговора актёр заявил, что работа над пятой частью «Полицейского из Беверли-Хиллз» уже ведётся.

Эдди Мерфи анонсировал пятую часть «Полицейского из Беверли-Хиллз»
© РИА Новости

Звезда заверила, что съёмки продолжения франшизы начнутся только в том случае, если четвёртая часть окажется успешной. Это вполне возсможно, поскольку «Аксель Фоули» показывает отличные результаты по итогам тестовых показов.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн.

Напомним, премьера «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» состоится уже 3 июля в стриминговом сервисе Netflix.

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Полицейский из Беверли-Хиллз
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