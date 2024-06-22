На фестивале "Пилот" покажут документальные сериалы

Документальные сериалы представят в основном конкурсе российского фестиваля "Пилот" в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС организатор мероприятия Антон Калинкин.

"Мы в этом году ввели документальные сериалы в деловую программу. Посмотрели, что интерес огромный, контента очень много у всех платформ: и у телевизионных, и у независимых продакшенов. Поэтому в следующем году будет отдельный конкурс, внутри основного, документальных сериалов", - сказал он.



Фестиваль "Пилот" проходит в Иванове с 20 до 23 июня. В 2024 году в основной конкурсной программе - 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Мероприятие проводится с 2018 года и позволяет авторам представить свои проекты экспертам и ведущим игрокам рынка. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.