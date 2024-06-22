Эдди Мерфи — на премьере «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»

Актер Эдди Мерфи пришел на премьеру фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с невестой Пейдж Батчер и детьми: Бриа, Шейн и Беллой. Об этом сообщает Hola.

© Газета.Ru

В четверг, 20 июня, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма с Эдди Мерфи в главной роли. Для выхода на публику он выбрал черные брюки, синюю футболку и черную куртку. Его невеста 44-летняя Пейдж Батчер предпочла красное платье-бюстье с глубоким декольте и черные босоножки на высоких каблуках. Волосы ей собрали в высокий хвост и сделали вечерний макияж со стрелками.

Сам Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Поездка в Америку» в 1980-х, фильмам «Чокнутый профессор» и «Доктор Дулиттл» в 1990-х и мультфильму «Шрек» в 2000-х. Совсем недавно он снялся в сериалах You People от Netflix и Coming 2 America от Amazon.