Почему стоит ждать фильм «Ловушка» от короля непредсказуемых триллеров М. Найта Шьямана

2 августа в американский прокат выйдет новый фильм короля непредсказуемых триллеров М. Найта Шьямана «Ловушка», рассказывающий про охоту на серийного убийцу во время концерта поп-звезды. «Лента.ру» рассказывает, что известно о картине, которая должна стать «американской версией Болливуда» от автора «Сплита».

© Lenta.ru

О чем фильм «Ловушка»?

Однажды Купер (Джош Хартнетт) решил сделать любимой дочери Райли (Ариэль Джей Донохью) подарок и купил билеты на концерт поп-звезды Леди Рейвен (Салека Шьямалан). И вот шоу начинается, но отлучившийся в уборную Купер понимает, что-то не так: на арене быстро увеличивается количество спецназа, броневики подвозят новых и новых бойцов.

Дата выхода: 2 августа;

Страна: Великобритания, Йемен, США;

Продолжительность: неизвестна;

Режиссер: М. Найт Шьямалан;

В ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джей Донохью, Салека Шьямалан.

Оказывается, силовикам дали наводку на убийцу по прозвищу Мясник, который должен быть на сегодняшнем шоу. И, судя по всему, Мясник это не кто иной, как Купер. Во всяком случае, оказавшись в туалете, он первым делом включает на экране телефона трансляцию из какого-то подвала, где томится связанный человек.

Кто сыграл главные роли?

В актерском смысле «Ловушка» это прежде всего еще один шаг к возвращению Джоша Хартнетта в высшую голливудскую лигу. Одна из ярких звезд нулевых, актер, снимавшийся в «Черном ястребе» и «Перл-Харборе», провел последние полтора десятилетия ниже радаров уважающей себя публики. Джош снимался черт знает в чем — от сериалов до третьесортных жанровых фильмов. Возможно, таким образом он проверял себя, нарабатывал актерский инструментарий. Во всяком случае камбэк проходит без видимых проблем — «Оппенгеймер», «Черное зеркало» и вот теперь главная роль у М. Найта Шьямалана.

Режиссер говорит, что для своих независимых проектов (производство он финансирует самостоятельно) всегда старается выбирать актеров склонных к риску и лишенных голливудской заносчивости.

«Мне нужен актер, который прыгнет во все это вместе со мной и не будет пытаться как-то защитить себя. Когда мы совпадаем с нужным актером в нужный период его жизни, рождается электричество, которое и заряжает фильм. Я счастлив, что на сей раз этим человеком стал Джош. Работать с ним — истинное удовольствие», — говорит режиссер.



Вторым важным человеком в актерском составе «Ловушки» стала дочь режиссера Салека Шьямалан, для которой роль Леди Рейвен стала полнометражным дебютом. Фильм подарил ей возможность выстроить настоящее полноценное шоу под руководством собственного отца. По словам Шьямалана, структура «Ловушки» скрупулезно следует за развитием поп-шоу: саундчек, мит-н-грит, разогрев, секретные гости и т.д.

В роли дочери главного героя — юная звезда отличного сериала «Волк как я» Ариэль Донохью. В остальных ролях Элисон Пилл, Джонатан Лэнгдон, Ванесса Смит и многие другие. Никаких подробностей о персонажах (за исключением центральных) создатели фильма разумно не разглашают.

Как снимали фильм «Ловушка»?

Салека Шьямалан называет «Ловушку» «американской версией Болливуда по Шьямалану», своеобразным посвящением фильмам, которые режиссер и его дети неизбежно смотрели в детстве. Сам постановщик говорит, что источником вдохновения был фильм Принса «Пурпурный дождь», в котором песни не просто встроены в повествование, но и сочинены специально, и двигали сюжет вперед. Заметим, что сегодня альбом-саундтрек этой картины под названием Purple Rain считается классической записью восьмидесятых, а сам фильм, поставленный Альбертом Магноли, принято оценивать как неудачу.

Так или иначе, для «Ловушки» Салека сочинила 14 песен, каждая из которых определенным образом связана с разворачивающимися на экране драматическими событиями.

Некоторым образом в сюжет встроена, очевидно, и сценография выступления Леди Рейвен.

«Этот фильм, наверное, нельзя назвать мюзиклом, — рассуждает Салека Шьямалан. — Но точно можно сказать, что он сконцентрирован именно на музыке».



По поводу сюжета автор говорит, что отталкивался от идеи рассказать историю с необычной точки зрения — таким же образом были придуманы триумфальные для Шьямалана «Визит» и «Сплит». В то же время режиссер называет «Ловушку» фильмом, в сердцевине которого переживания, связанные с воспитанием его собственных дочерей. Поводов поволноваться на их счет у Шьямалана в этом году было достаточно: помимо работы с Салекой, на экраны только что вышел дебютный фильм Ишаны Шьямалан «Смотрители», спродюсированный отцом постановщицы.

Что же касается «Ловушки», то, благодаря независимому характеру производства, Шьямалану было позволено работать в период прошлогодней забастовки сценаристов. Съемки прошли с октября по декабрь в канадских Торонто и Гамильтоне — именно там были найдены (соответственно) экстерьер и интерьер спортивной арены.

Чего ожидают фанаты?

С момента премьеры первого тизера в апреле этого года интернет полнится фанатскими теориями. Поклонники автора «Шестого чувства» и «Сплита» прекрасно понимают, что их кумир совсем не так прост, чтобы сдавать основные козыри уже в трейлере. Именно поэтому в сети уже звучат предположения о том, что «Ловушка» вполне может быть связана с мистическими картинами Шьямалана — «Сплитом» или тем же «Шестым чувством».

В рамках последней теории даже сделано предположение, что наводку на Мясника полиция получила не иначе как через медиума, связавшегося с мертвой жертвой маньяка. Кроме того, есть версия, что прибытие спецназа — часть замысла Купера. В том случае, конечно, если он действительно является целью силовиков. Самая, пожалуй, трогательная версия гласит, что «Ловушка» — шьямалановская версия скандинавского хита «Впусти меня», а герой Хартнетта убивает людей, чтобы напоить кровью дочь-вампира.

Когда выйдет «Ловушка»?

Премьера фильма назначена на 1 августа 2024 года, а в широкий мировой прокат «Ловушка» выйдет на следующий день. В России показ фильма пока не анонсирован. Дата интернет-релиза картины также пока неизвестна.