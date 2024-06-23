В Театре Армии представили фильм-дискуссию о культурном коде России

Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Центральном академическом театре Российской армии документальный фильм-дискуссию "Культурный код. Россия в театре и кино", сообщила пресс-служба театра.

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"Что для меня культурный код? Это сама страна с ее национальным многообразием, с историей, культурой, архитектурой, искусством, литературой и живописью. Одна из задач наших фильмов-дискуссий - дать возможность людям поговорить, подумать и порассуждать о том, что же относится к нашим общим ценностям. И вместе с вами в режиме живого общения мы надеемся найти ответы на вопрос: что такое культурный код России? Когда мы соберем все смыслы, они нас очень сильно объединят", - привели в пресс-службе слова Шараповой, которая является генеральным продюсером и автором идеи проекта.



"Культурный код. Россия" - цикл из четырех короткометражных фильмов-дискуссий, целью которых является вовлечение зрителей в разговор о сути русского культурного кода в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России. Съемки фильмов продолжаются, добавили в театре.

Показ прошел в Малом зале Театра Армии. В обсуждении фильма приняли участие директор театра Милена Авимская и главный режиссер, народный артист России Александр Лазарев, а также консультанты фильма Виталий Волков и Марианна Янюк.

"Бесспорно, такое кино необходимо показывать на больших экранах. Гордость вызывают молодые люди, студенты, которые так здраво, так мудро рассуждают, даже те, кто учится или живет за границей. Они не потеряли основу, не увлеклись мишурой. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Андреем Кончаловским, он глыба, мыслитель, говорит так, что хочется слушать часами. А в фильме эти ребята дискутируют с ним, рассуждают на равных. Наши корни - это и есть основа и часть нашего культурного кода", - привели в пресс-службе слова Лазарева.



Проект реализуется АНО "Артмедиаобразование" Школа Арины Шараповой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ожидается, что в рамках проекта пройдет не менее 12 премьерных показов с участием деятелей культуры и искусства и не менее 30 показов для школьников и студентов.