«Любовь лучше, чем ненависть»: интервью с режиссером Бакуром Бакурадзе

Кинематограф должен настраивать людей на то, что добро на этом свете лучше, чем зло. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС российский режиссер грузинского происхождения Бакур Бакурадзе, который принял участие в 26-м Шанхайском международном кинофестивале.

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"Мне кажется, что сегодня то время, когда мир больше вобрал в себя негативных вещей, таких как ненависть, злость, месть, а не благородных и человечных. Негатив во многом определяет жесткий вектор существования. Людям кажется, будто это круто - отвечать, мстить, не любить. Будто это делает их сильнее, такое теперь время. Но руководствоваться ненавистью разве хорошо? Разве не лучше объединяться в любви? Мне кажется, что если кинематограф, как и другие области искусства, может каким-то образом говорить о том, что добро лучше, чем зло, что любовь лучше, чем ненависть, то, возможно, хотя и не всегда, эта парадигма срабатывает, мир сможет устоять в этих понятиях", - считает он.



По мнению режиссера, кинематограф, являясь составной частью человеческой жизни, должен в первую очередь настраивать людей на любовь.

"Вообще, я верю в то, что серьезные произведения создаются на базе гуманных принципов, на любви и на сострадании. На отрицательном они плохо строятся", - полагает он.



В беседе Бакурадзе также поделился своим видением относительно главной мысли, которая закладывалась в привезенный им в Шанхай на кинофестиваль фильм "Снег в моем дворе". Мировая премьера картины состоялась 18 июня. Как убедился корреспондент ТАСС на показе, китайские зрители с интересом посмотрели картину, а после активно задавали режиссеру вопросы о том, как снималось это кино.

"Главная мысль у меня была, даже не мысль, а эмоция: надежда, дружба, тепло, а не безысходность. Вроде бы человек, главный герой фильма, живет и находится в состоянии потерянности, но все равно у него есть надежда, есть свет, конкретно в его случае есть еще и юмор. У меня в фильме два героя, два человека, которые абсолютно разного социального статуса. Но при этом оба находятся в некотором жизненном раздрае. Несмотря на это, у них есть способность с этим раздраем как-то справляться, друг с другом находить общий язык. Может быть, помогать друг другу", - рассказал режиссер.



О фильме

Фильм "Снег в моем дворе" рассказывает о повседневной жизни простого человека, который раньше играл за национальную сборную Грузии по регби, а теперь живет в скромной комнате в Тбилиси, страдает от диабета и постоянно нуждается в деньгах на лекарства. В фильме также есть несколько других персонажей. Одного из них сыграл сам режиссер картины. По сути, он сыграл самого себя - режиссера из Москвы, который решил вернуться в Грузию.

Эти два персонажа, согласно сюжету, учились вместе в одной школе, но возобновили общение лишь спустя 30 лет после выпуска. Бывший игрок в регби в какой-то момент начинает описывать свою жизнь и ее повседневные проблемы. Его рассказ заинтересовал режиссера, который задумывается о том, чтобы снять об этом фильм.

В картине очень много жизненных и бытовых деталей, есть нотки грусти и ностальгии, а философские рассуждения главного героя часто сопровождаются смешными замечаниями и оригинальным юмором.

Кинофестиваль

В 2024 году в конкурсную программу кинофестиваля было отобрано 50 кинолент из 29 стран и регионов мира, в том числе 38 мировых и 6 международных премьер. Совместная работа России и Грузии Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" попала в раздел полнометражных фильмов и накануне получила награду в номинации "Лучшая режиссерская работа". От России в кинофестивале принимала участие также кинолента "Ручей, бегущий в горы" режиссера Александра Храмцова, которая вошла в раздел короткометражных анимационных фильмов. В 2024 году среди победителей в различных номинациях были, в частности, киноработы из Казахстана, Китая, Израиля, Ирана и Японии.

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. В 2024 году киносмотр начал свою работу 14 июня. Программа кинофестиваля завершается 23 июня.