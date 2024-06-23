Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 500 млн рублей

23 июня сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате достигли отметки в 500 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобился ровно месяц — премьера ленты в кинотеатрах состоялась 23 мая.

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События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

В начале месяца продюсер картины Михаил Китаев провёл сессию вопросов и ответов, в которой заявил, что вторая часть может стать финальным фильмом во франшизе. Всё дело в низких сборах ленты.