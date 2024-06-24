«Посмотрят из вежливости»: В успехе экранизации романа «Война и мир» усомнились

Обращения к известным литературным сюжетам свидетельствуют о лени режиссеров и неспособности представить новые идеи, отметил в эфире НСН кинокритик Александр Шпагин.

© unsplash

Сложная философская мысль, психологизм и лирическое начало романа Льва Толстого «Война и мир» делают его одним из самых сложных произведений для экранизации, заявил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин.

Ранее сообщалось, что режиссер Сергей Урсуляк намерен снять многосерийный фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого. При этом режиссер Сарик Андреасян также объявил о планах снять полнометражный фильм по роману-эпопее. Однако Шпагин уверен, что произведения Федора Достоевского намного больше подходят для экранизаций, поскольку эти романы более понятны современному зрителю.

«"Война и мир" - вещь культовая, но никто ее толком не читал, всех от нее тошнит, потому что учили еще в школе, чего делать не стоило. Это достаточно экзистенциальное произведение с лирическим началом, элитарная штука, не Достоевский или Шекспир. Андреасян уже показал, как он снимает, на примере «Евгения Онегина». Для него важнее всего красота на экране, правильность, психологию он не очень хорошо чувствует. Снимает для сегодняшнего зрителя, просто трендово. Что касается Урсуляка, он сам всегда говорит: «Будет одновременно пять фильмов по одному произведению сниматься – хорошо». По-моему, это отвратительно, говорит только о том, что мы ленивы и не любопытны, хватаемся за старые тренды. Мучаем их, как в театре, дело идет к этому и в кино. ﻿Берите лучше Достоевского, там все в коллизиях, но нет, обращаются к бренду», - заявил он.



По словам собеседника НСН, новые фильмы по роману-эпопее «Война и мир» вряд ли будут интересны российскому зрителю.

«В романе есть экзистенциальная тонкость, что никак не соприкасается с задачами, которые ставят перед собой сегодняшние продюсеры и сериальщики – создать крепкий зрительский продукт. Это не крепкий зрительский продукт, а элитарный эпос. Будут какие-то люди ходить и что-то играть. Большой успех у подобного вызывает сомнения, в лучшем случае вежливо посмотрят. Превратить нечто глубокое психологическое в полноценное интересное зрительское действо почти невозможно, как любую вещь Толстого. Поэтому большинство его экранизаторов "подрывались". Даже у Бондарчука мир получился деревянный и неинтересный, а война великолепна, на грани гениальности», - подытожил он.



Ранее от режиссера Сарика Андреасяна в широкий кинопрокат вышел фильм «Онегин». Проект смог заработать в кинотеатрах почти 800 миллионов рублей, однако как рассказал «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев, ряду зрителей не понравилась картина, поскольку многое было нераскрыто и урезано.