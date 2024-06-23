Сериал по "Последнему богатырю" выйдет осенью

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью 2024 года, пишет ТАСС. Проект является продолжением сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко. Роли сыграли Александр Лыков, Юлия Пересильд, Никита Кологривый и другие актеры. Режиссер сериала Антон Маслов заявил, что съемки шли на протяжении шести месяцев. Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий трилогии. Ранее сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате превысили миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».

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