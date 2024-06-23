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Сериал по «Последнему богатырю» выйдет в Сети осенью

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью 2024 года, пишет ТАСС. Проект является продолжением сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко. Роли сыграли Александр Лыков, Юлия Пересильд, Никита Кологривый и другие актеры. Режиссер сериала Антон Маслов заявил, что съемки шли на протяжении шести месяцев. Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий трилогии. Ранее сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате превысили миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».

Сериал по "Последнему богатырю" выйдет осенью
© Национальная Служба Новостей
Фильмы и сериалы
Последний богатырь
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Никита Кологривый
Антон Маслов
Кирилл Зайцев
Дмитрий Лысенков
Михаил Ткаченко
Виктор Хориняк
Владислав Ветров
Татьяна Догилева
Александра Урсуляк
Александр Лыков
Дмитрий Дьяченко
Юлия Пересильд
Елена Яковлева
Виктор Сухоруков
Минкультуры России