Богатыри, «Морозко» и Чуковский: В России призвали снимать больше сказок

Осенью 2024 года на онлайн-платформе Start выйдет сказочный сериал «Последний богатырь. Наследие».

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Популярность сказок на экранах в России набирает обороты. Причем дело касается не только мультфильмов, но кино и даже сериалов.

НОВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

Стало известно, что осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре Start выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие». Этот проект является продолжением сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко о приключениях сына Ильи Муромца Ивана.

Роли в новой ленте исполнили Александр Лыков, Юлия Пересильд, Никита Кологривый и другие актеры. По словам режиссера сериала Антона Маслова, съемки шли полгода.

По сюжету картины «последнему богатырю» Ивану будет 50 лет, так как действия сериала развернутся через 20 лет после событий фильмов. У него есть две дочери Мария и колдунья Софья, которой придется отправиться в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Ее сестра останется в Белогорье и сразится со злом там.

Богатырская вселенная состоит из трех фильмов. Первая часть на момент выхода в 2017 году стала самым кассовым российским фильмом, собрав более 1,7 млрд рублей. Первый «Последний богатырь» стал вторым фильмом, который компания Disney сняла в России.

Вторая часть трилогии под названием «Последний богатырь: Корень зла», которая вышла в 2020 году, смогла побить рекорды оригинального фильма, собрав в прокате более 2,1 млрд рублей.

Третий фильм вселенной «Последний богатырь: Посланник тьмы» тоже собрал более 2,2 млрд рублей в России и странах бывшего СССР. По информации Disney, его посмотрели 6,9 млн зрителей в РФ и СНГ. Кстати, все три картины в 2023 году вошли в ТОП-10 самых кассовых отечественных фильмов по версии сайта 5-tv.ru.

СКАЗОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Между тем, сказки и семейное кино набирают популярность в российских кинотеатрах. Например, мультфильму «Три богатыря. Ни дня без подвига», который вышел 20 июня, эксперты предрекают хорошие сборы, называя его главной премьерой уикенда. Примерно тогда же вышел и пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка-2». Ожидалось, что за выходные он сможет собрать около 150 млн рублей.

«Релиз "Головоломки" никаким ударом не станет. Наоборот, этот мультфильм может помочь "Богатырям", люди хотя бы узнают, что они вышли. Никто же не знал, что летом будет новая серия "Богатырей". Детская аудитория с удовольствием посмотрит и тот, и другой фильм. Если один мультфильм соберет 150 млн рублей, а другой 70 млн, тут не идет разговор о каком-то вреде или помехе. Когда фильм претендует на сборы полмиллиарда за уикенд или хотя бы 300 млн – это одно, а когда топовый фильм на уикенде собирает меньше ста млн – это провал», - заметил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.



При этом предыдущая часть российского мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли», которая вышла в декабре 2023 года, собрала в прокате более 1,1 млрд рублей. Этот анимационный фильм стал самым кассовым в России среди мультфильмов. Об успехе экранизации сказок в России говорят и многомиллиардные сборы «Чебурашки», продолжение которого уже начали снимать.

Между тем, недавно Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что кинокомпания Star Media занялась разработкой новой версии сказки «Морозко». По данным СМИ, режиссером станет Эдуард Бордуков, а сценаристами — Марина Елатомцева и Эллада Карибова.

При этом пока неизвестно, будет ли новая кинолента ремейком оригинального фильма 1964 года Александра Роу по мотивам одноименной русской народной сказки или же новой экранизацией истории. Актерский состав картины пока также не раскрывается.

К тому же недавно стало известно, что продюсерская компания «Яр&Ко» разработает кинофраншизу по мотивам сказок советского писателя Корнея Чуковского. Продюсеры собираются объединить любимых персонажей в одной истории. Известно, что над сценарием первого фильма франшизы работает Олег Маловичко («Лед», «Притяжение»).

По словам продюсера Нелли Яраловой, каждый в России знает героев Мойдодыра, Тараканище и Крокодила.

«Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского. В каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина», – подчеркнула она.



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В свою очередь актриса Ирина Безрукова в эфире НСН призвала больше экранизировать сказки.

«Сказки – это прекрасно. В русских народных сказках или в их стилизации невероятное количество смыслов. Это интересно, можно сделать совершенно фантастические "экшены". Потом, это семейное кино, оно всегда делает кассу. Мне кажется, что детского и подросткового кино должно быть больше», - поделилась телеведущая.



При этом она считает, что фильмы по мотивам сказок могут быть сняты в совершенно разных стилях, а современные компьютерные технологии дают создателям фильмов свободу и простор для фантазии.

«Дело в том, что есть невероятное количество сказочного материала, и кино можно делать в разных жанрах. Например, сказка "Крошечка-Хаврошечка" – это фактически хоррор. Но можно делать и легкие фильмы. Например, посмотреть сказки писателя Роу и переснять с нынешними технологиями, сделать ремейк с красивыми артистами и с качественной графикой. Да ту же "Золушку"!», - предложила Безрукова.



Ранее кинокритик Александр Шпагин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сказал, что главная героиня российского аналога фильма «Барби» должна быть современным персонажем.