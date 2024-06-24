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Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные

Специальный выпуск анимационного фильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 61,6 млн рублей за минувшие выходные без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильма "Головоломка-2". Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 июня.

Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные
© Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. Согласно сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

На втором месте - музыкальная комедия "Тур с Иванушками", собравшая 40,8 млн рублей за минувшие выходные. Кинокартина в жанре роуд-муви производства Monumental Vision повествует о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International". Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Также в фильме снялись солисты группы "Иванушки International", которая отмечает в этом году 30-летие: Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. В съемках участвовали Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина.

Третью строчку рейтинга занял британо-канадский мультфильм Криса Дженкинса "10 жизней", собравший 28,8 млн рублей за минувшие выходные. Мультфильм рассказывает о коте по кличке Беккет, которому предстоит прожить десять жизней, но в облике не кота, а других животных.

Мультфильм "Головоломка-2" Келси Манна, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 79,5 млн рублей.

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Ольга Сухарева
Олег Куликович
Кирилл Туриченко
Роман Курцын
Валерий Соловьев
Анна Пескова
Роман Маякин
Агата Муцениеце
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Кирилл Андреев
Владимир Сычев
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