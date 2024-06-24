Российский сериал «Миля» – чем он превосходит «Секс в большом городе»

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Миля» о проститутке, пожелавшей сменить профессию и стать блогершей. Это самая откровенная комедия сезона о сексе и славе, в которой шутки о страпонах соседствуют с серьезными монологами о жестоком обращении с прокатными лошадьми. Что сериал говорит о секс-работе и в чем он опережает «Секс в большом городе», рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 24 июня

Страна: Россия

Продолжительность: 8 серий по 25 минут

Режиссер: Оксана Мафагел

В ролях: Карина Зверева, Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Светлана Саягова, Кирилл Снегирев, Константин Плотников

Знакомьтесь, Миля (Карина Зверева) — 39-летняя москвичка, которая зарабатывает на жизнь, оказывая секс-услуги. И жизнь ее, судя по всему, весьма кудрява. «В нашем мире зарабатывают больше всего бизнесмены и проститутки», — утверждает героиня. Миля — настоящая профессионалка своего дела и способна выполнять работу, не отвлекаясь от телефонного разговора с горячо любимой бабулей. Но когда ее бросает самый обеспеченный клиент, за счет которого она жила последние восемь лет, Миля решает изменить свою жизнь и заняться блогерством.

Но как набрать подписчиков, когда все твои «фолловеры» в записной книжке записаны как Олег Простата или Андрей Минет?

Для решения этой задачи героиня нанимает двадцатилетних Варю (Ясмина Омерович) и Ксюшу (Елизавета Кононова). Варя увлекается стендапом, но над ее шутками смеются только сверчки. Ксюша последнее время жила за счет агрессивного бойфренда, с которым наконец решила разорвать отношения. Подружки-зумерки раскруткой соцсетей хотя ранее никогда и не занимались, но, покусившись на большой гонорар целых сто тысяч рублей, обещают заказчице миллион фолловеров к концу недели. В конце концов, сама Миля ради славы готова на все — даже, например, пробежаться полуголой по стадиону во время школьного волейбольного матча.

Конечно, к девушкам вскоре приходит осознание, что славу заработать не так уж и просто. Но опускать руки они не собираются — Милю ждут и подкасты с въедливыми ведущими, и стендап перед скептически настроенной публикой, и даже поездка на старой кобыле по ночной Москве.

Если главная героиня в исполнении Зверевой здесь занимает исключительно комедийную нишу как особа не только легкого поведения, но и в чем-то даже детского склада ума, то парочка из хитрой заводилы Вари и ведомой Ксюши становится душой сериала. Их тесная дружба рождает теплые бытовые сценки, жизненно необходимые для того, чтобы передохнуть от огромнейшего количества шуток. В «Миле» они несутся порой со скоростью пулеметной очереди.

Причем смеются здесь над самыми откровенными вещами и самым прямолинейным образом.

Анекдоты про БДСМ и милф, страпоны и анальные пробки, женщин-бутчей и гениталии пожилых мужчин — столь раскованного в сексуальных темах сериала в российских онлайн-кинотеатрах не выходило со времен «Секса: До и после» с Дарьей Мороз. Тоже, кстати, продукта Okko. Вдобавок авторы еще и регулярно ломают четвертую стену, показывая в начале и в конце каждого эпизода мокьюментари-фильм из жизни секс-работниц (утверждается, что проект основан на реальных событиях).

Несмотря на наличие основной сюжетной линии, «Миля» по своему формату представляет, скорее, весьма нестандартную смесь скетчкома с передачей «КВН». Что неудивительно, ведь создательница сериала Оксана Мафагел посвятила клубу веселых и находчивых несколько лет своей жизни, играя в трех разных командах.

Для Мафагел, единолично поставившей сериал и писавшей сценарий совместно с Елизаветой-Варварой Арановой, это далеко не первый проект. В 2021-м она успела поучаствовать в написании сценария к «Проекту "Анна Николаевна"» о женщине-андроиде, служащей в полиции, а позже вместе с Арановой сняла многосерийную комедию «Мне плевать, кто вы» о юноше, пытающемся сепарироваться от матери.

В работе над новым проектом Мафагел собрала команду, почти полностью состоящую из женщин, от оператора до художника-постановщика.

Женщины правят балом и в кадре — редким мужчинам вроде безымянного администратора отеля в исполнении звезды сериала «Король и Шут» Константина Плотникова здесь уделяют совсем незначительное время. Сериал порой выглядит настолько прогрессивным, что, кажется, мог бы успешно пройти феминистский тест Бекдел. Чего, утверждает сама Элисон Бекдел, не способен сделать культовый «Секс в большом городе» (авторам «Мили» явно стоит подумать над тем, чтобы отправить американской художнице пару серий на рецензию).

В «Миле» авторы попытались рассказать современную историю о столкновении мировоззрений и перевоспитании — правда, по первым трем эпизодам создается впечатление, что на какую-либо серьезность сериал совершенно не претендует. Перед нами скорее исключительно жанровый продукт, в котором неожиданные вставки о жестоком обращении с прокатными лошадьми выглядят элементами чужеродными, как и любые другие попытки сообщать что-то с серьезной миной.

«Миля» — незамысловатая комедия на смелые темы, созданная командой, которая, по словам создательниц, во время работы на славу повеселилась. И если подобный подход к съемкам — не залог того, что и зрителям будет весело, то, быть может, человечеству вообще стоит перестать выпускать комедии?

Сериал «Миля» выходит в онлайн-кинотеатре Okko 24 июня