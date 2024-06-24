Вышла вторая серия четвертого сезона сериала «Дом дракона»

Сегодня на HBO состоялась премьера второго эпизода четвёртого сезона сериала «Дом дракона». Серию уже посмотреть в сервисе, однако в России он не работает.

© Чемпионат.com

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Финальный выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.