Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет уже осенью

Сериал "Последний богатырь. Наследие", по словам режиссера Антона Маслова, выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже этой осенью. По словам Маслова, он состоит из 8 эпизодов, каждый из которых снят как полноценный часовой потенциальный блокбастер.

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Также были обнародованы цифры проекта. Полный цикл работы над сериальным блокбастером производства START, телеканала "Россия" и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета занял 4 года, а сам съемочный процесс превысил 800 часов и 8 500 дублей. На проекте работало 250 членов команды, больше 1000 актеров массовых сцен, а караван в экспедиции составил 50 машин. Костюмеры проекта сшили 220 костюмов для основных героев, а гримеры израсходовали 99 метров бород и бровей и 25 ящиков грима по 75 литров. Режиссер Антон Маслов подсчитал, что работа на постпродакшене займет 350 тысяч часов и будет создано более 10 Full CG персонажей:

"Сейчас над графикой работает более 100 специалистов. Если бы над сериалом работал один человек, то на графику ему понадобилось бы 80 лет".



Проект рассчитан на всю семью и возвращает зрителю любимых персонажей Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Владислава Ветрова, Кирилла Зайцева, Гарика Харламова и расширяет богатырскую вселенную новыми героями. Дочерей Ивана и Василисы сыграли актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, к актерскому составу также присоединились Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в волшебном городе.

Между тем

Рассказ о сериале прозвучал на шестом фестивале "Пилот" в Иваново. Фестиваль сериалов длился три дня. И вот его итоги.