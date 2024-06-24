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Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет уже осенью

Сериал "Последний богатырь. Наследие", по словам режиссера Антона Маслова, выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже этой осенью. По словам Маслова, он состоит из 8 эпизодов, каждый из которых снят как полноценный часовой потенциальный блокбастер.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет уже осенью
© Российская Газета

Также были обнародованы цифры проекта. Полный цикл работы над сериальным блокбастером производства START, телеканала "Россия" и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета занял 4 года, а сам съемочный процесс превысил 800 часов и 8 500 дублей. На проекте работало 250 членов команды, больше 1000 актеров массовых сцен, а караван в экспедиции составил 50 машин. Костюмеры проекта сшили 220 костюмов для основных героев, а гримеры израсходовали 99 метров бород и бровей и 25 ящиков грима по 75 литров. Режиссер Антон Маслов подсчитал, что работа на постпродакшене займет 350 тысяч часов и будет создано более 10 Full CG персонажей:

"Сейчас над графикой работает более 100 специалистов. Если бы над сериалом работал один человек, то на графику ему понадобилось бы 80 лет".

Проект рассчитан на всю семью и возвращает зрителю любимых персонажей Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Владислава Ветрова, Кирилла Зайцева, Гарика Харламова и расширяет богатырскую вселенную новыми героями. Дочерей Ивана и Василисы сыграли актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, к актерскому составу также присоединились Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в волшебном городе.

Между тем

Рассказ о сериале прозвучал на шестом фестивале "Пилот" в Иваново. Фестиваль сериалов длился три дня. И вот его итоги.

Фильмы и сериалы
Противостояние
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Никита Кологривый
Антон Маслов
Олег Чугунов
Эмиль Никогосян
Юрий Коробейников
Кирилл Зайцев
Дмитрий Лысенков
Виктор Хориняк
Николай Хомерики
Владислав Ветров
Татьяна Догилева
Александра Урсуляк
Гарик Харламов
Тимур Алпатов
Александр Лыков
Александр Устюгов
Михаил Местецкий
Сергей Мокрицкий
Юлия Пересильд
Сергей Дьячковский
Светлана Иванова
Елена Яковлева
Институт развития интернета