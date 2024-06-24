Вышел трейлер третьего эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»

HBO опубликовала тизер-трейлер третьего эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод выйдет 1 июля — ровно через неделю. Премьера восьмой и финальной серии состоится 5 августа.

© Кадр из сериала «Дом дракона»

В ролике показали главных действующих лиц, несколько яиц дракона и более агрессивные действия двух противоборствующих сторон.

В ролике есть спойлеры, касательно судеб некоторых персонажей из второго эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.