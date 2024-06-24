В Ростове пройдет фестиваль правильного кино

Ростовская область, 24 июня 2024. DON24.RU. В Ростове 6 и 7 июля пройдут показы фильмов II этапа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». Об этом сообщается на сайте Донской государственной публичной библиотеки.

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Показ кинолент пройдет в кинозале библиотеки. Отмечается, что фестиваль проходит в регионах России с 12 июня по 1 августа.

«Цель фестиваля – приобщить подрастающее поколение к изучению истории нашего Отечества, познакомить зрителей с новыми картинами и их создателями, а также усилить культурно-просветительскую роль кинематографа», – пишет источник.



Зрителям представят фильмы, которые основаны на традиционных ценностях, идеях гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений.

Посетители смогут увидеть документальные и анимационные фильмы, а также полнометражные и короткометражные картины российского производства.

Ранее в День памяти и скорби в библиотеке прошел показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне.