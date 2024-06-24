«Киновечера на ГОРЕ» стартуют в филиале Музея Победы

28 июня в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» начнется сезон кинопоказов, который проводится совместно с кинотеатром «Поклонка». Об этом в понедельник, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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«Киновечера на ГОРЕ» будут проходить до 13 октября.

"Каждую пятницу и субботу с 20:00 до 22:00 посетители Музея «Г.О.Р.А.» смогут посмотреть в кинотеатре под открытым небом уникальные фильмы из коллекций киностудии «Мосфильм» и Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе музея.



Помимо этого, зрители увидят современное авторское и фестивальное кино, документальные и художественные ленты. На открытии киновечера представят ленту «Она защищает Родину». Показ приурочен ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. Лента режиссера Фридриха Эрмлера рассказывает о простой советской женщине, которая организовала партизанский отряд для борьбы с фашистскими оккупантами.

Начало мероприятия в 20:00, посещение бесплатное.

Мобильный музей в память об освобождении Белоруссии откроется около Музея Победы 29 июня. Она разместится в специальном фургоне и будет работать два дня.