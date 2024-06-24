Вышел трейлер комедии про космическую гонку СССР-США с Йоханссон и Харрельсоном
Опубликован финальный трейлер фильма "Покажи мне Луну" (Fly Me to the Moon).
Это комедия с элементами романтики, представляющая альтернативный взгляд на советско-американскую космическую гонку.
В главных ролях - Скарлетт Йоханссон, Вуди Харрельсон и Ченнинг Тейтум. Режиссер - Грег Берланти ("Жизнь, как она есть").
По сюжету картины НАСА нанимает медиа-команду, чтобы те сняли им фейковый фильм о высадке американских астронавтов на Луну - на всякий случай.
Прокат - 12 июля.
Предыдущий трейлер - здесь.