Почему летом нечего смотреть, а зимой полной фильмов? Мнение журналиста

Если бы меня спросили, когда начинается год не по календарю, а субъективно, я бы ответила, что 1 сентября. Недаром именно в эту дату стартует учебный да и церковный новый год.

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Лето по ощущениям, скорее, напоминает воскресенье — период, когда учащиеся на каникулах, а работники в отпусках. С одной стороны все замедляется из-за жары. С другой — надо успеть запастись воспоминаниями, витаминами, заготовками на зиму...

А что в кино? Казалось бы, времени на отдых у людей больше, значит, и зрителей должно быть много. Но сама жизнь, природа предлагают столько возможностей, что виртуальный мир проигрывает в конкуренции с реальным. И кинематографисты уходят в съемочный период, чтобы законсервировать летнюю атмосферу на долгие серые вечера. А зрители — из кинотеатров.

Об этом и хочется поговорить. Недавно профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) подвело итоги «Месяца без пираток», акции которую провели по предложению Ассоциации владельцев кинотеатров. Большинство демонстраторов фильмов отказались на это время от показа «предсеансового обслуживания», то есть пиратских копий голливудских фильмов. Любопытные факты сообщает БК: одна такая копия на неделе премьеры может стоить около ста тысяч рублей, однако до ста процентов выручки от проката уходит кинотеатру, а поставки «стали бесперебойными... и срок их появления в России сократился до недели с момента старта в странах СНГ». Тем не менее ставок на подобный контент в кинотеатрах не делают — без рекламы он не пользуется огромным спросом, хоть и остается востребованным у российского зрителя. Что же касается российского кино, то сборы растут: «с 10–12 миллиардов до ухода Голливуда до 23 ...в прошлом году». Но до момента, когда отечественные ленты смогут полностью удовлетворить контентный голод, пройдет еще несколько лет.

А пока кинотеатры жалуются на скудный летний репертуар. Дело в том, что прокатчики стремятся самые громкие релизы показать на зимние или майские праздники, оставляя летние месяцы менее «кассовым» конкурентам. Из-за чего порой случается так, что несколько громких премьер приходятся плюс-минус на одни и те же даты, а потом — простой. Однако в последнее время сборы стали вести себя довольно непредсказуемо. Так, от фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» ждали кассы порядка 3 миллиардов, но лента чуть меньше чем за два месяца не собрала и 1,5. «Чебурашка» же когда-то собрал почти 1,4 только за первую неделю. А фильм «Манюня: Приключения в Москве» по сборам в премьерную неделю обогнал ленту «Майор Гром: Игра», которая вышла неделей раньше. Так что, кажется, зрительская аудитория действительно меняется. Кино собирает людей в кинозалы не только по количеству рекламы, направленной на его продвижение, но и по качеству самой ленты, слухи о которой передаются сарафанным радио.

Что же касается лета, кинотеатры готовы договариваться с продюсерами и дистрибьюторами, выстраивать репертуар и даже готовить «зеленый коридор» под некоторые проекты. Главное, чтобы их распределение по году выстраивалось равномерно и не приходилось бы идти на ухищрения, чтобы выживать. Хочется, чтобы так и случилось, чтобы выбор был богатым. Что можем сделать для этого мы как зрители? Пойти и купить билет в кино, даже летом. Вспомним — в залах работают кондиционеры.

К слову, в России выходят и легальные зарубежные проекты. Так что ждем августовского «Ворона». И, конечно, продолжаем поддерживать отечественное кино.