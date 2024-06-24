Детский сериал «Любопытная Варвара» победил на фестивале «Пилот»

Детский детектив режиссера Юрия Коробейникова про юного вундеркинда-сыщика "Любопытная Варвара" получил главный приз жюри шестого фестиваля российских сериалов "Пилот", который завершился в Иванове. Лучшим по версии зрителей стал пилот сериала "Убойный отпуск" Сергея Дьячковского с Анной Михалковой и Александром Робаком, передает корреспондент ТАСС.

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"Мне кажется, вообще все на фестивали приезжают загадав желание. Я искренне поздравляю тех, у кого эти желания сбылись сегодня. <...> А выбор зрителей - победитель прошлого года в секции сериалов, которые максимально ожидаемы - "Убойный отпуск", - объявил владелец фестиваля Антон Калинкин на торжественной церемонии награждения.



Главные роли в сериале исполняют Анна Михалкова, Александр Робак и Любовь Аксенова.

"Так удачно складывается, что премьера этого сериала на Kion будет 1 июля, буквально через несколько дней. <...> И безусловно, мы с вами понимаем, что народная любовь к этому сериалу есть, потому что есть выдающийся актерский ансамбль - Анна Михалкова и Александр Робак. Это их приз, на самом деле", - сказал со сцены генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.



Детский детектив Коробейникова, который выйдет на платформе Wink, рассказывает про 10-тилетнюю Варвару Смородину, умную и начитанную девочку. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя берется за расследования преступлений вместе со своим новым другом - сельским мальчиком Васей.

"Есть один проект, который очень важен, и жанр сложнейший. Который в какое-то время был "подтоплен", сейчас он возрождается. И не всегда он хорошо сделан. Поэтому мы награждаем в Год семьи отличную детскую картину. Называется она "Любопытная Варвара", - объявил со сцены член профессионального жюри фестиваля Петр Буслов. "Я очень благодарна Юре за то, что он доверил мне эту роль. Для меня это очень важно, потому что это моя первая главная роль", - сказала со сцены исполнительница главной роли в сериале, десятилетняя Полина Айнутдинова.



Награду в номинации "Лучшая женская роль" получила актриса Светлана Иванова, сыгравшая в сериале Сергея Мокрицкого "Эль Русо" (выйдет в онлайн-кинотеатре Premier), а лучшим актером жюри признало Льва Зулькарнаева, сыгравшего одну из главных ролей в комедийном роуд-муви о взрослении и дружбе "Она такая классная" (выйдет на Kion).

"Я еще не выигрывал. Справиться с поражениями было легко, теперь посмотрим, каково это с победами. Спасибо всем вам, нашей маленькой индустрии, которая, несмотря ни на что, идет сквозь вечность", - сказал Зулькарнаев со сцены.



Приз в номинации "Лучший актерский ансамбль" получил каст сериала о мире роскоши и порока Петербургской богемы начала XX века "Чистые" (выйдет на Wink) Николая Хомерики. Самым ожидаемым игровым сериалом на фестивале назвали проект Михаила Местецкого "Гаражники", а самым ожидаемым документальным сериалом - проект онлайн-кинотеатра Premier "Киборг" о жизни людей с протезами.

Приза за лучший сценарий удостоен сериал режиссера Эмиля Никогосяна "жЫЫЫзнь" (ТНТ и Premier) с Михаилом Галустяном в главной роли. Награду за лучшую режиссуру получил Тимур Алпатов - на фестивале был представлен пилот его сериала "Противостояние", который выйдет на Первом канале. Специальный приз жюри с формулировкой "за лучший режиссерский дебют" в этом году получила Екатерина Тодоровская, представившая на фестивале свой проект "Взрослые" - позже он выйдет в Okko.

О фестивале

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.