В рамках фестиваля самарского кино "Сделано здесь" состоится показ фильма "Матч века"

Весной 2023 года в ЦРК "Художественный" стартовал Бесконечный фестиваль самарского кино "Сделано здесь" (16+). Каждый месяц кинотеатр предоставляет возможность региональным кинематографистам продемонстрировать свои фильмы широкому зрителю. Посещение фестивальных показов бесплатное. По итогам зрительского голосования будет сформирован альманах лучших фильмов, которые увидят зрители муниципальных районов Самарской области.

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26 июня, в 19:00, кинотеатр "Художественный" приглашает посмотреть документальную картину "Матч века", 2024 (12+) режиссера Дмитрия Ионова. Фильм создан к 40-летнему юбилею футбольной встречи между командами легендарного театра "Ленком" Марка Захарова и куйбышевскими журналистами.

Вход свободный (по регистрации). Регистрация по ссылке.