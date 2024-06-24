Телефонным мошенникам посвятили документальный фильм «На крючке»

В ходе деловой программы форума "Пилот. Точки взлета" в Ивановской области накануне, 23 июня, анонсировали выход в Okko документального фильма "На крючке: когда звонит мошенник".

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Проект представил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров. Он охарактеризовал картину как триллер, основанный на реальных событиях.

По словам создателя фильма, еще до написания сценария команда потратила около пяти месяцев на то, чтобы проникнуть в индустрию телефонного мошенничества, что было сложно, так как большинство "левых" колл-центров функционируют не в России. Также потребовалось долгое общение с участниками разных этапов этого бизнеса и кропотливое воссоздание полной картины из отрывочных фото-, видеосюжетов и рассказов очевидцев. В процессе съемок было проведено 27 художественных съёмочных смен, а также ряд смен со спикерами.

Специально для создания фильма кинематографисты образовали два колл-центра, похожие на настоящие: один рабочий, другой тестовый. Господин Тодоров объяснил: приходя в сферу телефонных афер, сотрудник три месяца работает в тестовом колл-центре, и если удачно проходит тестирование, его переводят в основной.

В фильме будут показаны и жертвы мошенников, и сами криминальные манипуляторы. Авторы фильма гордятся тем, что у них есть два уникальных героя. Один из них — пострадавший от действий аферистов человек, потерявший все деньги. Он нашел в себе силы на адекватный ответ и стал собирать факты о телефонном мошенничестве, а его история легла в основу документального проекта.

Другой героиней, напротив, стала сотрудница криминального колл-центра. В какой-то момент она решила порвать с этим занятием и выяснила, что поступить так практически нереально. Бывшей мошеннице приходится до сих пор скрывать свою личность. Она согласилась рассказать для картины об устройстве обманных схем.