Появился бесцензурный трейлер брутального вестерна «Место костей»

Опубликован рэдбэнд-трейлер (18+), то есть без цензуры, брутального вестерна "Место костей" (Place of bones).

© Кадр из трейлера фильма "Место костей"

В 2023-м лента стала победителем фестиваля жанрового кино Another Hole in the Head.

Режиссер - Одри Каммингс ("Мрак", "Она никогда не умирала", "Музей с привидениями").

Действие происходит в 1876 году. В центре истории - мать и дочь, противостоящие банде Медведя Джона (Том Хоппер). Подельник Джона "кинул" соратников и скрылся с награбленными деньгами, спрятавшись на удаленной ферме Пандоры (Хизер Грэм) и ее дочери.

Релиз фильма - в августе.