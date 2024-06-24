Съемки фильма о Емельяне Пугачеве начались в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали снимать фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья». Как сообщается в соцсетях молодёжной организации «Куара», картина будет научно-популярного жанра.

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Несколько месяцев съёмочная группа «Куара» занималась препродакшном: общались с экспертами, выбирали локации для съёмок, писали сценарий. Теперь приступили к съёмкам.

Как отметил на своей странице в соцсетях историк-краевед Сергей Простнев, съёмки прошли на территории Воткинского района УР и Частинского района Пермского края.

«Участники этого проекта профессионально преодолевают все этапы становления фильма, начиная от создания сюжета, разработки сценария и заканчивая окончательным его монтажом. Следующие пошаговые съёмки творческим коллективом пройдут в Юськах, Лудорвае, Алнашах, Завьялово. Планы реализации замысла уникального фильма должны воплотиться в реальность уже в середине августе этого года, когда первые его зрители дадут объективную оценку», — написал Сергей Простнев.



Он также отметил, что проект приурочен к 250-летию пребывания Крестьянской армии Пугачёва и правительственных войск в нашем регионе.