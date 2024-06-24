Французский институт в России проведет премьеру «Развеселых каникул»

28 июня в киноцентре «Октябрь», в рамках кинофестиваля «Французские премьеры», организованного проектом «КАРО.Арт» и Французским институтом в России, состоится премьера семейной комедии «Развеселые каникулы».

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В российский прокат фильм выйдет 4 июля. Главные роли в картине исполнили Дани Бун («Бобро поржаловать», «От семьи не убежишь», «Мой лучший друг» ) и Лоран Арне («Все пары делают это», «От семьи не убежишь», «Дело Грегори»).

В центре сюжета семья Хендриксов, которая отправляется в дорожное путешествие. Их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Именно в пути раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония!