Что известно о сиквеле культового фильма «Гладиатор» от самого Ридли Скотта

Осенью 2024 года в мировом прокате появится «Гладиатор 2» — сиквел культовой картины Ридли Скотта. Оригинальный фильм, вышедший в 2000 году, рассказал мрачную историю римского генерала, ставшего гладиатором. Впоследствии лента завоевала пять «Оскаров», в том числе приз за лучший фильм и лучшую мужскую роль. «Лента.ру» объясняет, почему вторую часть «Гладиатора» пришлось ждать так долго, рассказывает о сюжете, актерском составе и дате выхода продолжения.

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«Гладиатор 2»: главное о фильме

Оригинальное название: Gladiator II;

Страна: США, Великобритания;

Жанр: историческая драма, приключенческий боевик;

Режиссер: Ридли Скотт;

Студии: Paramount Pictures и Universal Pictures;

Когда выйдет: 2024 год;

Покажут ли в России: неизвестно;

В главных ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн.

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Дата выхода

О том, что зрителей ждет продолжение культового исторического эпоса Ридли Скотта, всерьез заговорили в 2018 году. До этого проект сиквела долгое время находился в разработке, однако студия Paramount дала зеленый свет производству только спустя 18 лет после выхода первой части.

Официальная дата выхода в прокат стала известна в начале февраля 2023 года.

Мировая премьера второй части «Гладиатора» состоится 22 ноября 2024 года.

Интересно, что в некоторых странах сиквел Франции картину можно будет посмотреть уже 20 ноября, а в Германии, Португалии, Аргентине и Венгрии — 21-го.

Несмотря на то что дата премьеры «Гладиатора 2» известна уже более полутора лет, до сих пор непонятно, окончательная ли она.

Дело в том, что летом 2023-го съемки картины пришлось прервать на несколько месяцев из-за забастовки Гильдии актеров США. Из-за значительной задержки в съемочном процессе в сети опасаются, что картина может выйти в прокат позже, чем было анонсировано.

Покажут ли фильм «Гладиатор 2» в России

Пока нет точной информации о том, можно ли будет посмотреть «Гладиатора 2» в России.

За дистрибуцию киноэпоса отвечают студии Paramount Pictures (показ в Великобритании) и Universal Pictures (показ по всему миру). В 2022 году обе компании покинули российский кинорынок — официально посмотреть их картины в стране не получится.

Решить эту проблему может «серый прокат» — с его помощью в России «Аквамена» и «Плохих парней до конца» с Уиллом Смитом.

Фильм «Гладиатор 2» могут показать в российских кинотеатрах, однако подтвержденной информации о прокате пока нет.

Сюжет

Создатели держат в секрете детали сюжета нового «Гладиатора».

Точно известно только две вещи. Во-первых, события в сиквеле будут происходить на 20-25 лет позже, чем в оригинальном фильме, то есть примерно в 200 году нашей эры.

Фильм «Гладиатор 2» расскажет, что произошло через 20 лет после финала первого «Гладиатора».

Во-вторых, центральным персонажем продолжения станет Луций (Пол Мескал) — сын Луциллы (Конни Нильсен) и племянник императора Коммода (Хоакин Феникс) из оригинального «Гладиатора».

О чем был фильм «Гладиатор»

Историческая драма «Гладиатор» — история о римском полководце Максимусе (Рассел Кроу), обращенном в рабство.

Коммод (Хоакин Феникс), сын императора Марка Аврелия (Ричард Харрис), лишил отца жизни и захватил трон. Максимус, которому Марк Аврелий изначально хотел передать власть, становиться рабом — он вынужден сражаться на гладиаторской арене, чтобы отомстить за павшего императора и свою семью, жестоко замученную Коммодом. Постепенно Максимус становится лучшим бойцом империи и любимцем публики.

В итоге император решает избавиться от Максимуса — выйдя на арену, он ранит гладиатора отравленным ножом, однако в процессе и сам лишается жизни. Поверженный боец успевает сделать главное — освободить Рим от тирана и передать власть в руки справедливого Сената.

Ридли Скотт рассказал, что Луций долгое время жил «в дикости» и никак не контактировал со своей матерью, которая считает, что он давно ушел из жизни.

Наследник престола откажется от власти, чтобы стать гладиатором — на этот поступок его вдохновит смелость Максимуса, главного героя оригинальной картины.

Весной 2024 года трейлер второго «Гладиатора» эксклюзивно показали на выставке CinemaCon 2024. Режиссер Ридли Скотт, который лично презентовал трейлер, заявил, что сиквел будет куда удивительнее оригинальной картины. Например, в ролике герой Мескала сражался с необычными дикими животными: обезьянами, носорогом и даже акулой.

Производство

«Гладиатор 2» — настоящий фильм-долгострой. Разговоры о съемках продолжения начались еще в 2001 году. За последующие 20 лет картина сменила нескольких сценаристов, а основная сюжетная линия все время претерпевала серьезные изменения.

Например, в какой-то момент создатели хотели сделать Луция тайным сыном Максимуса, а в сценарии Ника Кейва воскресший Максимус и вовсе лишал жизни Иисуса Христа.

О фильме вновь заговорили всерьез только в 2018 году. В 2021-м Ридли Скотт сообщил, что снимет продолжение «Гладиатора» после того, как будет готов «Наполеон» — масштабный исторический эпос, над которым режиссер работал в то время.

Сценаристом второго «Гладиатора» в итоге стал Дэвид Скарпа, который написал сценарий для «Наполеона» — именно он предложил сделать Луция центральным персонажем сиквела. В начале 2024-го композитором фильма был назначен Гарри Грегсон-Уильямс.

Музыку к «Гладиатору 2» создал автор саундтреков «Скалы» и «Марсианина». Композитором первой части выступал Ханс Циммер

Съемки сиквела Мальте и Великобритании, а сам съемочный процесс завершился только в январе 2024-го.

Актерский состав

Первые новости об актерском составе нового «Гладиатора» появились в январе 2023 года. Тогда было анонсировано, что главную роль в предстоящем сиквеле исполнит Пол Мескал. Актер получил широкую известность после выхода мини-сериала «Нормальные люди» — эта работа принесла ему номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль.

На роль Луция во втором «Гладиаторе» также претендовали Остин Батлер, Ричард Мэдден и Майлз Теллер.

В одном из интервью Мескал признался, что не проходил прослушивание на роль Луция. Вместо этого у него была встреча с Ридли Скоттом, на которой актер и режиссер обсудили детали истории. Сразу после этого Мескал получил сценарий.

«Это волнительное достижение. Я очень переживаю, но чувствую, что смогу сделать это», — поделился эмоциями он.



Какие актеры сыграют в фильме «Гладиатор 2»

Пол Мескал («Нормальные люди») — Луций, сын Луциллы и племянник императора Коммода. Отказывается от трона и выбирает путь гладиатора. Этот персонаж появлялся и в фильме 2000 года — там его играл Спенсер Трит Кларк;

Конни Нильсен («Гладиатор») — Луцилла, мать Луция;

Педро Паскаль («Мандалорец») — бывший военный командир, которого заставили сражаться в Колизее в наказание за неповиновение;

Дензель Вашингтон («Великий уравнитель») — бывший гладиатор, ставший обеспеченным и влиятельным человеком после победы в Колизее. Несмотря на свое состояние, герой Вашингтона таит обиду на людей, когда-то превративших его в раба;

Джозеф Куинн («Очень странные дела») — соимператор (в Римской империи на самом деле существовали два брата-императора, которые одновременно занимали трон) Каракалла;

Фред Хекинджер («Белый лотос») — соимператор Гета, брат Каракаллы. Роль Геты Барри Кеоган («Башни Инишерина»), однако из-за занятости в других фильмах он отказался от участия в проекте;

Дерек Джекоби («Король говорит!») — сенатор Гракх, член древнеримского Сената. Борется с коррупцией, процветающей в Имперском суде.

Помимо этого, в касте картины Мэтт Лукас («Доктор Кто»), Лиор Раз («Переполненная комната»), Питер Менса («Аватар»), Мэй Каламави («Лунный рыцарь»), Тим Макиннерни («Эдди “Орел”») и другие.

Рассел Кроу, исполнивший главную роль в первом «Гладиаторе», в продолжении картины ожидаемо не вернется. Правда, в какой-то момент у создателей сиквела все же была идея воскресить гладиатора Максимуса (и даже отправить его в межвременное путешествие длиной в несколько тысяч лет). Этот вариант сценария предложил певец и актер Ник Кейв, который работал над сценарием «Гладиатора 2» на ранних этапах производства. В итоге, от идеи было решено отказаться.