Виктор Сухоруков озвучил мультфильм о Булгакове

Уже в следующем году российского зрителя ждет премьера анимационного фильма "Булгаковъ", рассказывающего о становлении великого русского писателя и его пути к признанию. Автором произведения стал один из легендарных представителей плеяды советской кукольной анимации Станислав Соколов. Корреспондент "Российской газеты" заглянул в технопарк "Союзмультфильма", где прямо сейчас идут съемки последних трех минут удивительной истории.

© Российская Газета

Советские дети помнят Станислава Соколова по поучительным сказкам "Про Ерша Ершовича" и "Бездомные домовые", а современным любителям кукольной анимации наверняка попадался полнометражный мультфильм "Гофманиада" (2018) от "Союзмультфильма". После многолетней работы над этой картиной мультипликатор вместе со студиями "Синемаскоп" и "Аватар-фильм" загорелся идеей создания еще одной кукольной истории по мотивам жизни и творчества писателя.

В этот раз на экране возникнут герои из книг Михаила Булгакова, а также сам автор. Компанию ему составят кукольный Маяковский, Алексей Толстой, Валентин Катаев, Луначарский и другие видные деятели культуры Москвы 1920-х. О работе над фильмом "РГ" рассказал сам режиссер.

© Российская газета

"Эта история в первую очередь основана на дневниках Михаила Булгакова, которые он вел со времени его переезда из Киева в Москву. Это был переломный момент в его жизни, когда он поставил себе цель стать востребованным писателем. На экране переплетутся реальные исторические события с сюжетами из его ранних произведений, а кукольная анимация будет сочетаться с рисованной. Уверен, что этот мультфильм будет интересен детям из-за занимательной истории, а взрослым будет приятно увидеть на экране мотивы из любимых книг. Булгаковский слог полон и красок. И именно поэтому он стал идеальной основой для глубокой и яркой картины", - рассказал Соколов.



Помимо дневников самого Булгакова, авторы изучали воспоминания его коллег и друзей, чтобы создать живой и правдивый сюжет. Известный актер Виктор Сухоруков озвучит всех представленных на экране героев.

Кукольная анимация - дело отнюдь не быстрое. Каждая фигурка в кадре создается вручную, как и окружающая ее обстановка. Однако именно эта кропотливая работа над каждым взмахом руки персонажа придает ту трогательную живость кадра, которой порой недостает сегодняшним мультфильмам.