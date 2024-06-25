Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» вышел в онлайне

Сегодня на зарубежных онлайн-площадках появился фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Картина уже доступна для просмотра в онлайне. С момента выхода в кинотеатрах прошло четыре недели, что меньше обычного.

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Вероятно, Warner Bros. решила отправить картину в цифровой релиз, поскольку она провалилась в прокате и не принесла прибыль. При бюджете в $ 168 млн лента собрала ровно столько же — $ 168 млн. Для окупаемости лента должна была собрать примерно в два раза больше своего бюджета.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой. Ленту посвятили её молодости и приключениям до знакомства с Максом. Антагониста в фильме сыграл Крис Хемсворт.