Стал известен режиссер второй части фильма «‎Никто»

Новым режиссёром фильма «Никто 2» вместо Ильи Найшуллера станет Тимо Тьяджанто — ранее индонезийский постановщик работал над «З/Л/О» и «Азубкой смерти».

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Также стала известна дата релиза картины в кино: премьера «Никто 2» состоится 15 августа 2025 года. Съёмки, как уже говорилось ранее, пройдут этим летом. К своим ролям вернутся Боб Оденкёрк и Конни Нильсен.

Детали сюжета сиквела пока держатся в тайне. Напомним, оригинальный фильм рассказывал о главе семьи, который вынужден вспомнить ремесло наёмного убийцы после нападения грабителей на его дом и родных.

Первый фильм снял российский режиссёр Илья Найшуллер. «Никто» собрала в прокате более $ 57 млн — втрое больше изначального бюджета комедийного боевика.