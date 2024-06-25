Первый канал покажет фильм в память о Жанне Фриске к ее 50-летию

Премьера фильма в память о Жанне Фриске состоится 7 июля на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

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"Премьера "Жанна Фриске. Улыбка на память" 7 июля в 17:05 на Первом канале", - говорится в сообщении.



В этом году Фриске исполнилось бы 50 лет, премьера фильма приурочена к этой дате. В картине приняли участие отец и сестра звезды.

Жанна Фриске - российская певица, актриса и телеведущая. Солистка группы "Блестящие" (1996-2003). Снималась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Кто я?" и других. Умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.