Начались съемки второй части комедии «Чумовая пятница»

Стартовал съёмочный процесс комедии «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис в главных ролях. Актрисы вернутся к своим героиням, которых они играли в оригинальной ленте 2003 года.

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Сюжет первой части строился на том, что Тесс и её дочь Анна поменялись телами. В итоге Тесс была заточена в теле своей дочери, а Анна — в теле своей матери. Сюжет сиквела расскажет об Анне, которая поменяется телами со своей дочерью-подростком Харпер. А Тесс окажется в теле 14-летней Лили, дочери британского ресторатора Эрика.

Режиссёром ленты выступает Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так». Оригинальную картину тепло приняли как критики, так и обычные зрители.

Премьера «Чумовой пятницы 2» состоится в 2025 году.