Энди Серкис подтвердил съемки «Бэтмена 2»

Во время интервью Энди Сёркис подтвердил, что съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартует в начале 2025 года. Ранее подобной информацией поделился инсайдер Джефф Снейдер и рассказал, что производство начнётся весной.

© Чемпионат.com

Ещё Сёркис отметил, что Ривз усердно работает над сценарием, а сам актёр с нетерпением ждёт возможности вернуться к роли Альфреда Пенниуорта.

По большей части я мало что знаю о фильме. Кроме того, что мы вроде бы должны начать съёмки в начале следующего года. Я знаю, что Мэтт действительно усердно работает над сценарием. Мне понравилось работать с Робертом Паттинсоном, и я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть Альфреда.



Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.