«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом года

Анимационный фильм "Головоломка 2" производства Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios стал самым кассовым фильмом 2024 года, собрав 100 миллионов долларов во второй уик-энд после премьеры. Об этом сообщает Variety.

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Вторая часть нашумевшего проекта обошла по сборам первую, вышедшую в 2015 году - "Головоломка" собрала 90 миллионов в первые выходные.

Продажи билетов на второй неделе проката "Головоломки 2" снизились на 35%, что является лучшим результатом для мультфильма в истории.

Всего в мире кассовый сбор "Головоломки 2" составил 724 миллионов долларов.

Картина уже обогнала продолжение "Дюны", принёсшей 711 миллионов долларов.