Съемки фильма-сказки «Горыныч» с Александром Петровым начались в РФ

Кинокомпания СТВ приступила к съемкам художественного фильма "Горыныч" с Александром Петровым, Сергеем Маковецким и Александром Робаком в главных ролях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании.

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"Кинокомпания СТВ при участии телеканала "Россия" и при поддержке Фонда кино приступила к съемочному периоду полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч", - отметили в компании.



Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске. Режиссер фильма - Дмитрий Хонин, автор сценария - Александр Архипов.

Согласно сюжету, при погружении на дно Балтийского моря батискаф старшего лейтенанта ВМФ Алексея Алехина уносит в былинную старину гигантское морское чудовище. Герою придется освоиться в сказочном мире, подружиться с детенышем дракона - малышом Горынычем, и вместе с ним спасти княжество от врагов.

По словам сопродюсера фильма Сергея Сельянова, было решено придумать "совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки". Над созданием кинокартины работает та же команда, с которой СТВ делали "Конька Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво". В картине планируется несколько музыкальных номеров.

В свою очередь сопродюсер фильма Александр Горохов добавил, что одного из главных героев - Горыныча - публике представят позже.

"В основе работы над персонажем, также как это было с Коньком Горбунком, лежит актерская игра, - пояснил он. - В основе создания мимики - ручная анимация по актерскому референсу. На экране он появится при помощи компьютерных компьютерной графики, это будет Full CG персонаж".



Режиссер и актеры о будущем фильме

"Горыныч" - это семейный фильм, он не только для детей, - рассказал ТАСС режиссер Дмитрий Хонин. - Там есть и сюжетные повороты, и диалоги, и персонажи, которые могут быль интересны и взрослым".



Рассуждая о востребованности в последнее время киносказок, режиссер отметил, что "люди во все времена хотели видеть мир, который отличается от их реальности, а сейчас это особенно востребовано".

"Наше кино - это история про ответственность, - пояснил режиссер. - Мы хотим показать: как только ты начинаешь за что-то отвечать, твоя жизнь меняется".



Он добавил, что съемки предполагают завершить в сентябре, фильм планируют выпустить 1 января 2026 года.

Александр Петров подтвердил в беседе с журналистами, что будущее кино расскажет "об ответственности, об интуитивных решениях".

"Мне нравится, что мой герой живет в парадигме "здесь и сейчас", - пояснил артист. - Он верит, и в этом мы с ним похожи, в чудеса, надеется, доверяет своей интуиции. Не руководствуется стандартными решениями, идет напролом. Это классно, это интересно - и для зрителей, и для актеров".



Александр Робак рассказал журналистам, что впервые работает с Петровым и впервые снимается в большом сказочном проекте.

"Мой герой - старпом корабля, наставник, учитель героя Саши Петрова, - добавил актер. - Строгий, справедливый, он по-отечески относится к главному герою. Будем пристреливаться, будем вживаться в образ".



По словам Робака, сценарий фильма ему показался "веселым, с юмором, залихватским".

"Очень люблю сказки, - признался журналистам Сергей Маковецкий, который исполняет роль князя. - Там всегда неожиданный финал и всегда добрый. Мой герой - добрый и наивный князь, в нем много детского. Главное для него - любовь к дочке и к Отечеству".



Также в фильме снимаются Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курицын, Сергей Епишев, Нина Усатова и другие.