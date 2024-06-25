В Доме вологодского масла прошли съемки документального фильма

23 июня в Доме вологодского масла работала съемочная группа Russian Travel Guid, которая снимает фильм о Русском Севере. Журналистов заинтересовала история вологодского маслоделия, и они решили дополнить ею цикл своих программ о культуре, искусстве, науке и уникальной природе нашей Родины.

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Russian Travel Guide — это группа познавательных телеканалов RTG TV, RTG HD и RTG int., а также студия по производству документальных фильмов о путешествиях по России. Аудитория «Рашн Тревел Гайд» — 30 миллионов зрителей по всему миру

«Съемочная группа обратилась к нам, чтобы дополнить свой фильм о Русском Севере историей вологодского маслоделия. В итоговое видео должен войти рассказ от нашего экскурсовода об истории вологодского маслоделия и его уникальных технологиях», — сообщили в Доме вологодского масла.



Фильм выйдет как на русском, так и английском языке. Точная дата эфира пока не сообщается.

Напомним, международные журналисты также провели съемки на территории этнографического музея «Семёнково».