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Сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР стартует 3 августа

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР стартует уже 3 августа. Вместе с анонсом компания также показала постер с олимпийским огнём и возрастным рейтингом «18+». В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР стартует третьего августа
©  Чемпионат.com

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).

Фильмы и сериалы
Александра Ремизова
Григорий Верник
Мария Карпова
Евгений Стычкин
Юрий Стоянов
Игорь Костолевский