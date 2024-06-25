Дэвид Финчер снимет ремейк «Игры в кальмара»

Появилась информация о том, что лауреат "Золотого глобуса" Дэвид Финчер, постановщик культовых картин "Бойцовский клуб" (18+) и "Семь" (18+), действительно работает над англоязычным ремейком южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (18+). Более того, если верить The Playlist, "Игра" для Финчера сейчас - первоочередной проект.

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Отмечено, что ради ремейка корейского шоу Финчер отодвинул на второй план сериал-приквел "Китайского квартала" Полански (18+), над которым работал вместе с 89-летним автором оригинального сценария Робертом Тауном. Притом что сценарий сериала уже готов. Про приквел "Квартала" стало известно еще в 2019-м.

По данным источника портала, Дэвид какое-то время держал "Квартал" в приоритете, но сейчас изменил решение - под предлогом, что железо нужно ковать, пока горячо: второй сезон оригинальной "Игры в кальмара" выходит в этом году.