Стартовали съемки исторического детектива «Злые люди» с Нагиевым

Кинокомпании Russian World Vision и Berg Sound при поддержке Института развития интернета запустили съёмки детективного сериала «Злые люди». Производство шоу продлится несколько месяцев, после чего его премьера состоится на телеканале НТВ и в российских онлайн-кинотеатрах.

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Сериал «Злые люди» основан на рассказах «Хроники сыска» Николая Свечина. Действие шоу развернётся в Нижнем Новгороде в 1895 году, когда размеренную жизнь горожан нарушает громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. Бывший солдат, а ныне помощник начальника местного отделения полиции, расследует серию загадочных преступлений под руководством своего наставника.

В сериале сыграют Пётр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев и другие актёры. Режиссёром сериала выступит Ким Дружинин («28 панфиловцев»).