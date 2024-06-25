Немецкий режиссер снимет сиквел «Никто» с Бобом Оденкёрком

Немецкий режиссер Тимо Тьяджанто («Пока дьявол не позовет», «Порталы времени») снимет фильм «Никто 2». Как сообщает Deadline, главную роль Хатча Мэнселла вновь сыграет Боб Оденкёрк, который стал соавтором сценария вместе с Дереком Колстадом (автор оригинального фильма «Никто»), Аароном Рабином («Джек Райан») и Умаилом Олимом («Кейт»). Производством будет заниматься Universal Pictures и 87North.

© Кадр из фильма «Никто»

«ИнтерМедиа» напоминает, что в центре сюжета оригинального фильма был Хатч Мэнселл - на первый взгляд обычный пожилой семьянин из пригорода, который скрывает свое прошлое правительственного киллера. После того как вторжение в дом потрясло его семью, дремлющая ярость и навыки Хатча выходят на поверхность, толкая его на жестокий конфликт с российским наркобароном.

«Никто» снял российский режиссер Илья Найшуллер по сценарию Колстада. Помимо Оденкёрка в нем снялись Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, RZA, Майкл Айронсайд, Александр Паль, Игорь Шнуров, Стефани Сай и другие. Фильм собрал более 57 миллионов долларов по всему миру после выхода на экраны на фоне завершения пандемии Covid в марте 2021 года.

Сюжет сиквела держится в секрете, но уже известна дата его выхода в прокат – 15 августа 2025 года. Съемки должны начаться в августе этого года. По слухам, Конни Нильсен вернется в роли жены Хатча Бекии Мэнсел, остальной каст пока не объявлен.