Игорь Петренко и Владислав Котлярский снимаются в «СМЕРШ. 1944»

Начались съемки остросюжетного детектива «СМЕРШ. 1944». Главные роли в третьей части франшизы исполнят Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Телепремьера сериала состоится на канале «Рен-ТВ». Съемки остросюжетного сериала о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны пройдут в Москве, Московской области, а также в Костроме и Ярославле. Новый сезон сериала будет состоять из 4 новелл по 4 серии.

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Режиссером проекта стал Михаил Кабанов («Живой», «Пять минут тишины. Море и горы», «Тверская», «Анна и тайна теней», «Зацепка», «Напарники»). Помимо Игоря Петренко и Владислава Котлярского в сериале снимаются Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов и др.

События, как и следует из названия сериала, разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу. Но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все… В центре сюжета – два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

В сериале не будет единственного антагониста, который противостоит Лаврову и Семенову во всех сериях. В каждой новелле это будет новый, и каждый раз совершенно неожиданный персонаж, с которым ведут борьбу герои. А общее руководство из Берлина будет осуществлять полковник Бергер, люто ненавидящий русских, хитрый и очень умный противник.

Второй сезон сериала «СМЕРШ» выходил на «Рен-ТВ» в мае 2022 года.