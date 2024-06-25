Стало известно, когда выйдет дебютный трейлер фильма «Соник в кино 3»

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман поделился новой информацией о фильме «Соник в кино 3». По его информации, компания Paramount Pictures выпустит дебютный трейлер ленты уже в июле — в нём в том числе должны подтвердить дату выхода и показать синопсис ленты.

© Кадр из фильма «Соник в кино 2»

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу в исполнении Киану Ривза — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Ранее инсайдеры предполагали, что ленту могут перенести на 2025 год из-за забастовок актёров и сценаристов.