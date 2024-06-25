В Сеть слили первые фото Супермена из нового фильма

Журналисты смогли попасть на съемочную площадку нового фильма о Супермене и сфотографировать супергероя в исполнении Дэвида Коренсвета. На кадрах можно увидеть полноценный костюм Кларка Кента в его классических красных трико.

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Кроме этого, на фото попал еще один супергерой по прозвищу Мистер Террифик. Его роль исполнил Эди Гатеги. Судя по всему, в ленте будет сцена масштабного боя с участием военных.

Съемки картины длятся уже три месяца. Премьера запланирована на июнь 2025 года. Режиссером и сценаристом «Супермена» выступает Джеймс Ганн, известный по трилогии «Стражи галактики».