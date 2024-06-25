Новый боевик Дева Пателя стал хитом потокового вещания

Боевик Дева Пателя "Манкимэн" спустя четыре месяца после премьеры стал главным хитом потокового вещания. Об этом сообщает издание ScreenRant.

© Кадр из фильма "Манкимэн"

Кинолента рассказывает историю Кида, который в детстве стал свидетелем убийства своей матери коррумпированным полицейским. Юношей движет жажда мести.

"Манкимэн" получил в основном положительные отзывы кинокритиков и зрителей после выхода в кинотеатрах в начале этого года. В потоковом режиме он стал доступен в прошлую пятницу, 14 июня.

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Фильм снял Дев Патель совместно с Джорданом Пилом ("Прочь", "История игрушек 4", "Ки и Пил") и Уином Розенфельдом. Актер также исполнил главную роль в кинокартине и написал для нее сценарий.

В фильме также снялись Питобаш Трипатхи, Випин Шарма, Сикандар Кхер, Ашвини Калсекар, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала и другие актеры.

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