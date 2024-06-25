Новый боевик Дева Пателя стал хитом потокового вещания
Боевик Дева Пателя "Манкимэн" спустя четыре месяца после премьеры стал главным хитом потокового вещания. Об этом сообщает издание ScreenRant.
Кинолента рассказывает историю Кида, который в детстве стал свидетелем убийства своей матери коррумпированным полицейским. Юношей движет жажда мести.
"Манкимэн" получил в основном положительные отзывы кинокритиков и зрителей после выхода в кинотеатрах в начале этого года. В потоковом режиме он стал доступен в прошлую пятницу, 14 июня.
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Фильм снял Дев Патель совместно с Джорданом Пилом ("Прочь", "История игрушек 4", "Ки и Пил") и Уином Розенфельдом. Актер также исполнил главную роль в кинокартине и написал для нее сценарий.
В фильме также снялись Питобаш Трипатхи, Випин Шарма, Сикандар Кхер, Ашвини Калсекар, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала и другие актеры.
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