Lil Yachty выпустил клип на песню Lil Mega Minion из мультфильма «Гадкий я 4»

Рэпер Lil Yachty представил видео на композицию Lil Mega Minion, которая станет частью саундтрека к анимационной картине «Гадкий я 4». Премьера проекта ожидается в июле.

© Звук

В ролике продюсер в исполнении телеведущего и радио-диджея Зейна Лоу расспрашивает героев мультфильма, миньонов, о том, что они хотят слышать в музыкальной теме ленты. После чего он звонит Lil Yachty, и тот вместе с миньонами записывает трек в студии. Режиссером клипа выступил Коул Беннетт.

Ранее свою песню для «Гадкого я 4», Double Life также выпустил Фаррелл Уильямс.

Недавно Яти и британский певец Джеймс Блейк официально анонсировали совместный релиз Bad Cameo.