Начались съемки продолжения детектива «СМЕРШ» с Игорем Петренко

Стартовали съёмки исторического детектива "СМЕРШ. 1944" с Игорем Петренко в главной роли. Телеканал РЕН ТВ делится фотографиями со съёмочной площадки.

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Это - новая глава популярного проекта, в который до этого вошли сериалы "СМЕРШ" и "СМЕРШ. Продолжение". В нём рассказывается о противостоянии секретных разведывательных служб СССР и нацистской Германии.

Новые съёмки пройдут в Москве, Подмосковье, Костроме и Ярославле. Сезон будет состоять из четырёх новелл по 4 серии.

Режиссёр - Михаил Кабанов (сериал "Живой", "Пять минут тишины. Море и горы", "Тверская").

Также в ролях: Владислав Котлярский, Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов и другие.