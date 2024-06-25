Международный молодежный кинофестиваль «МЫ» открыл прием заявок

Международный молодежный кинофестиваль «МЫ» объявил о начале приема конкурсных короткометражных работ. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Фестиваль организован ООО «Союз кинематографистов России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АНО «Лига творчества».

— ММКФ «МЫ» направлен на популяризацию среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран, — говорится в сообщении.



В этом году фестиваль будет проходить в Москве с 25 по 29 ноября. Прием заявок молодых авторов продлится до 30 сентября включительно. Главное нововведение 2024 года состоит в том, что помимо художественных и документальных работ участники смогут прислать анимационные короткометражные фильмы, репортажи и социальные ролики. В жюри фестиваля войдут многие российские и зарубежные деятели культуры.

Награждение победителей будет проведено 29 ноября 2024 года в Центральном доме кинематографистов. Подать заявку на фестиваль может любой желающий в возрасте от 12 до 35 лет.

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