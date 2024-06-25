Опубликован трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом

Студия A24 выпустила первый трейлер фильма ужасов "Еретик" с Хью Грантом в главной роли.

© Кадр из трейлера

В центре сюжета мужчина, которого посещают два молодых мормонских миссионера. Хозяин дома вовлекает их в напряженную психологическую игру.

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"Я не буду удерживать вас, но, если вы захотите уйти, я хочу, чтобы вы, основываясь на своей вере, выбрали, через какую именно дверь", — заявляет Грант в трейлере, написав "ВЕРА" и "НЕВЕРИЕ" на двух дверных проемах.



"Еретик" снят и спродюсирован Скоттом Беком и Брайаном Вудсом, которые прославились своим сценарием для фильма ужасов Джона Красински "Тихое место".

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