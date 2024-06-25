Российская премьера фильма "Черный чай" состоится на фестивале Voices
Фестиваль молодого кино Voices откроется показом фильма "Черный чай" режиссера Абдеррахмана Сиссако из программы Берлинского кинофестиваля 2024 года. Первую за 30 лет картину режиссера Виктора Эрисе "Закройте глаза", которая в 2024 году была представлена в программе Каннского кинофестиваля, покажут на закрытии кинофорума, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Фестиваль в 2024 году пройдет с 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде.
"Фильм церемонии открытия: "Черный чай", режиссер Абдеррахман Сиссако, участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля 2024 года - российская премьера. Фильм церемонии закрытия: "Закройте глаза", режиссера Виктор Эрисе, участник официальной программы Каннского кинофестиваля", - говорится в сообщении.
В конкурсную программу Voices вошли картины: "Цепной пес", режиссера Жан-Батиста Дюрана (Франция, лауреат премии "Сезар-2024" в номинации "Лучший дебют", российская премьера), "Маятник" режиссера Сирил Шойблин (Швейцария, лауреат Берлинского кинофестиваля в номинации "Лучший режиссер" программы "Encounters"), "Королевство" режиссера Татьяны Рахмановой (Россия, лауреат премий за "Лучший дебют" и "Лучшую операторскую работу" фестиваля "Маяк"), "Угол наклона" режиссера Станислава Фомичева и Анны Далингер (Россия, лауреат международного конкурса Фестиваля кинодебютов "Дух огня - 2024) и "Пришелец" режиссера Ивана Соснина (Россия, участник конкурсной программы ММКФ).
В рамках программы короткого метра состоится мировая премьера фильма "Акации" Исмаила Сафарали (Франция) и российские премьеры картин "Ева" режиссера Александра Рачинского (Италия), "Магия и пропаганда" Лилии Филиной (Россия), "i had a dream about the subway explosion" Артема Терентьева (Россия), а также проекта "New" Жени Казанкиной (Россия).
Помимо основной кинопрограммы также пройдут специальные показы российских и зарубежных режиссеров, будет показана первая в России ретроспектива испанского классика Виктора Эрисе, подготовленная Домом культуры "ГЭС-2" и фестивалем, а также лекции проведут российский киновед, историк кино Наум Клейман, кинооператор, заслуженный деятель искусств России Алексей Родионов и другие.
О фестивале
Voices - один из главных российских региональных фестивалей, который проводится на территории Вологодской области с 2010 года. В разное время гостями фестиваля и членами жюри становились Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Хью Хадсон, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Александр Сокуров, Йос Стеллинг, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Стефан Бризе, Марлен Хуциев и другие.
Показы пройдут при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды. Генеральный партнер - ПАО "Северсталь".