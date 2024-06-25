Расписание выхода комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой

24 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Миля». Шоу рассказывает о 39-летней женщине «лёгкого поведения» Миле, которая нанимает двух 20-летних девушек для того, чтобы они помогли ей стать популярной блогершей. Перед ними стоит очень сложная задача: достичь одного миллиона подписчиков к концу месяца.

Всего в первый сезон «Мили» войдёт восемь эпизодов. Первые две серии уже вышли, а остальные будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится уже 9 июля. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Миля» от Okko

Эпизод Дата выхода

1-я серия 24 июня

2-я серия 24 июня

3-я серия 26 июня

4-я серия 1 июля

5-я серия 2 июля

6-я серия 3 июля

7-я серия 8 июля

8-я серия 9 июля