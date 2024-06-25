Расписание выхода комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой от Okko
24 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Миля». Шоу рассказывает о 39-летней женщине «лёгкого поведения» Миле, которая нанимает двух 20-летних девушек для того, чтобы они помогли ей стать популярной блогершей. Перед ними стоит очень сложная задача: достичь одного миллиона подписчиков к концу месяца.
Всего в первый сезон «Мили» войдёт восемь эпизодов. Первые две серии уже вышли, а остальные будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится уже 9 июля. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Миля» от Okko
Эпизод Дата выхода
1-я серия 24 июня
2-я серия 24 июня
3-я серия 26 июня
4-я серия 1 июля
5-я серия 2 июля
6-я серия 3 июля
7-я серия 8 июля
8-я серия 9 июля